Estados Unidos devem classificar PCC e CV como organizações terroristas

Anúncio foi feito pela porta-voz do Departamento de Estado americano, Amanda Robertson; caso confirmada, a medida permite sanções financeiras e bloqueio de bens

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Presidente dos EUA, Donald Trump, durante reunião com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na Sala do Gabinete da Casa Branca



O governo dos Estados Unidos deve classificar as facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas transnacionais. Questionada pela Jovem Pan, a porta-voz do Departamento de Estado americano e assistente de Marco Rubio, Amanda Robertson, confirmou a informação. O anúncio aconteceu durante a cúpula “Escudo das Américas” – evento liderado por Donald Trump que reuniu líderes latino-americanos alinhados ao seu governo -, realizada na cidade de Doral, no sul da Flórida.

Caso a medida seja confirmada, os grupos criminosos brasileiros entrarão na lista oficial de organizações terroristas estrangeiras (FTO, na sigla em inglês) mantida por Washington. Na prática, o enquadramento permite a ampliação da cooperação internacional para investigações, o bloqueio de ativos e a aplicação de sanções financeiras contra as facções. Para entrar em vigor, o procedimento exige o cumprimento de etapas formais, que incluem a comunicação ao Congresso dos Estados Unidos e a publicação da decisão no diário oficial americano (Federal Register).

Durante a cúpula na Flórida, os Estados Unidos firmaram um acordo de cooperação de segurança com seis países que fazem fronteira com o Brasil, criando um “cinturão” estratégico. O tratado permite a realização de ações militares americanas nos territórios dessas nações signatárias.

O governo brasileiro não foi convidado para participar do evento. Segundo o Departamento de Estado americano, os EUA continuarão trabalhando em parceria com o Brasil, mas esperam que o país atenda às necessidades de segurança apontadas pelo bloco do Hemisfério Norte.

A possível sanção americana ocorre semanas após o presidente Lula (PT) afirmar ter conversado por telefone com Donald Trump. Na ocasião, o presidente brasileiro sugeriu o envio de agentes da Polícia Federal e da Receita Federal aos EUA para demonstrar os esforços do Brasil no combate ao crime organizado. Nos bastidores, parlamentares brasileiros e autoridades internacionais se movimentam para apoiar a aprovação da medida pelo governo Trump.

