Lula reitera a presidente da Itália interesse de concluir acordo entre Mercosul e UE

Presidente disse, ainda, que a visita é o “ponto alto” da celebração dos 150 anos do início da imigração italiana para o Brasil, e afirmou que os países trabalharão juntos na aliança por biocombustíveis

Ricardo Stuckert/PR Reunião bilateral de Lula com o presidente italiano, Sergio Mattarella, nesta segunda-feira (15) no Palácio do Planalto, em Brasília (DF)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (15), que reiterou ao presidente italiano, Sergio Mattarella, o interesse em fechar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O petista também afirmou que a conclusão das conversas depende de resoluções de contradições internas dos europeus. “Eu disse ao presidente Mattarella para avisar aos companheiros da União Europeia que nós do Mercosul estamos aptos de fazer um acordo com a União Europeia. Agora, depende dos europeus”, afirmou. Lula falou ao lado de Mattarella depois de uma reunião bilateral no Palácio do Planalto. Eles almoçaram juntos hoje no Palácio do Itamaraty. O almoço teve a participação de diversas autoridades brasileiras, como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e ministros do governo.

Lula disse que a visita é o “ponto alto” da celebração dos 150 anos do início da imigração italiana para o Brasil, e afirmou que os países trabalharão juntos na aliança por biocombustíveis, e que a redução nas emissões de carbono é imperativa, mas que não deve ser feita por medidas unilaterais. O petista afirmou que quer diversificar a pauta de exportações do Brasil para o país europeu. Lula disse que acha “pouco” o fluxo comercial de cerca de US$ 10 bilhões entre o Brasil e a Itália. “Nós temos um fluxo comercial de aproximadamente US$ 10 bilhões por ano. Eu acho pouco”, declarou. “Então, eu espero que essa vinda do presidente Mattarella venha a possibilitar a gente restabelecer o fortalecimento da parceria estratégica entre o Brasil e a Itália.”

Na ocasião, o presidente brasileiro disse ter insistido pela vinda do homólogo europeu por que o Brasil é o maior território italiano fora da Itália. O petista também enalteceu os italianos pela “participação extraordinária” na agricultura, na indústria, nas universidades e na cultura. Ele relembrou, ainda, a “relação histórica” entre o Brasil e a Itália desde 1824, por conta da imigração. Na ocasião, o presidente da Itália também agradeceu ao Brasil pela recepção e exaltou o vínculo entre os dois países.

“Para mim, foi um dia inesquecível. Mais uma vez, registramos a grande proximidade entre o Brasil e a Itália com o presidente Lula”, disse Mattarella. “Nós compartilhamos os mesmos objetivos, os mesmos valores e a mesma esperança para a humanidade. Isso se baseia num vínculo muito forte entre o Brasil e a Itália.” O chefe de Estado italiano chegou no domingo (14), em Brasília, primeira etapa de uma visita que ainda incluirá Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira