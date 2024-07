Lula, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas condenam atentado contra Donald Trump

Presidente do Brasil disse que episódio ‘deve ser repudiado por todos os defensores da democracia’; ex-chefe do Executivo brasileiro chamou republicano de ‘maior líder mundial’ e projetou sua vitória em novembro

Alan Santos/PR Encontro entre Trump e Bolsonaro em 2020. nos Estados Unidos



Autoridades brasileiras se manifestaram após o ex-presidente Donald Trump ter sido alvo de um atentado neste sábado (13), durante um comício em Butler, na Pensilvânia. O incidente ocorreu enquanto Trump discursava, quando o som de um tiro foi ouvido. O ex-presidente americano abaixou e, ao se levantar, apresentava sangue na orelha e na bochecha. A campanha do candidato republicano informou que ele está bem. O presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenou o atentado em suas redes sociais, enfatizando a importância da defesa da democracia e do diálogo na política. “O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, declarou Lula em sua conta oficial no X (antigo Twitter). O ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou, expressando solidariedade a Trump e desejando sua pronta recuperação. “Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse”, escreveu Bolsonaro em suas redes sociais, projetando a vitória do republicano sobre o democrata Joe Biden em novembro.

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), também demonstrou apoio a Trump, desejando que ele se recupere rapidamente e possa continuar com sua campanha. “Minha solidariedade a Donald Trump. Desejo pronta recuperação e que esteja de volta em breve às ruas para dar seguimento a sua campanha”, afirmou Tarcísio, também no X. O atentado, descrito pelos republicanos como um “crime de ódio”, gerou ampla repercussão e solidariedade internacional. O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX e do X, manifestou solidariedade a Trump e anunciou seu apoio a ele nas eleições americanas.