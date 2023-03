Lula relembra período na prisão, chora e diz que queria ‘f**er’ Moro

Presidente da República afirmou que período em Curitiba foi de ‘muita mágoa’ e uma forma de ‘tortura’

GESIVAL NOGUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO , Lula afirmou que apesar das dificuldades, o período preso foi "muito rico de resistência"



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 21, que, durante seu período preso em Curitiba, queria se vingar do então juiz Sergio Moro, atual senador pelo União Brasil. O mandatário disse que seu tempo na prisão foi de “muita mágoa” e uma forma de “tortura”. Ele também relembrou a morte da ex-esposa Marisa e a perda do seu irmão, reconhecendo que costumava dizer que estava na prisão “para me vingar dessa gente”. “De vez em quando um procurador entrava lá de sábado, ou de semana, para visitar, se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores e perguntava ‘tá tudo bem?’. Eu falava ‘não está tudo bem. Só vai estar bem quando eu foder esse Moro’”, disse Lula, em entrevista ao canal TV 247, defendendo sua inocência. “Entrava um delegado e eu falava a mesma coisa. ‘Se preparem que eu vou provar [que sou inocente]’”, acrescentou. Ainda sobre os 580 dias em que esteve preso por processos da Operação Lava Jato, Lula afirmou que apesar das dificuldades, o período foi “muito rico de resistência”. “Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga pra cima olhando o teto”, iniciou o petista, no momento em que começou a chorar. “As acusações, as leviandades, o que as pessoas escreviam. Isso tudo é muito, muito duro, muitas vezes você precisa se preparar para suportar isso”, argumentou.