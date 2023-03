Lula usará viagem à China para aparar arestas com Haddad sobre o novo arcabouço fiscal

Segundo apurou a reportagem da Jovem Pan em Brasília, ainda existem muitas dúvidas no governo, principalmente sobre como o novo marco, que substituirá o teto de gastos, será recebido

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/02/2023 O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad viajarão juntos à China



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar o anúncio do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. O governo garante que a proposta está madura, mas, na prática, ainda existem muitas dúvidas, principalmente sobre como as novas regras serão recebidas. Por esse motivo, decidiu segurar o anúncio. Em entrevista nesta terça-feira, 21, ao Brasil 247, o presidente afirmou que a apresentação das novas regras fiscais será feita no retorno de sua visita à China, em abril. Durante a viagem, Lula terá a oportunidade de conversar longamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e consequentemente aparar arestas. A reportagem da Jovem Pan em Brasília apurou ainda que, durante as conversas com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, não apresentou os detalhes do novo arcabouço fiscal. Dentro do Palácio do Planalto, existe um receio de vazamento. Por isso, Lula tem aconselhado os ministros a ouvirem as demandas do mercado antes de definir o formato final.