Lula ressalta ‘ótimas notícias’ na economia e encontro com líderes latino-americanos

Presidente destacou que o Produto Interno Bruto (PIB) ficou ‘acima das expectativas’ com avanço de 1,9%

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula usou as redes sociais para fazer um balanço da semana



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para fazer um balanço da semana e ressaltou o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) em 1,9% durante o primeiro trimestre de seu mandato. “Acima das expectativas”, escreveu o petista no Twitter. O mandatário frisou ainda que houve recorde de empregos formais e menor taxa de desemprego desde 2015. “Na economia tivemos ótimas notícias”, reforçou. Além disso, o presidente lembrou que no início da semana recebeu 10 líderes latino-americanos para debater a retomada da cooperação dentro do continente. Dentre os participantes, estavam Nicolás Maduro, da Venezuela; Alberto Fernández, da Argentina; e Gustavo Petro, da Colômbia. Como o Peru vive uma crise política, a atual presidente, Dina Boluarte, foi impedida de deixar o país, sendo representada por um ministro. Segundo o Itamaraty, as principais pautas, além da integração, foram nas áreas de saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente e combate ao crime organizado. O evento teve duas sessões. Pela manhã, os líderes foram recebidos por Lula e fizeram discursos de abertura. Na parte da tarde, houve uma conversa informal entre as lideranças. Durante a noite, as delegações participaram de um jantar oferecido pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja no Palácio do Alvorada.