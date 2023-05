Wajngarten diz que Bolsonaro irá depor quando a defesa tiver acesso aos autos do processo

Ex-ministro do governo do ex-presidente confirmou que o acesso foi solicitado e dependerá de despacho do ministro Alexandre de Moraes

Marcelo Camargo/Agência Brasil O ex-secretário especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência, Fabio Wajngarten, participa de audiência pública na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado.



O ex-ministro Fabio Wajngarten afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestará depoimento à Polícia Federal (PF) quando a defesa obter acesso aos autos da Operação Venire. A corporação realizou, nesta quarta-feira, 3, um mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e prendeu o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. O objetivo da operação é investigar a atuação de uma associação criminosa que estaria inserindo dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde. O advogado afirmou ainda que a defesa do ex-presidente solicitou o acesso aos autos e que isso dependerá de um despacho do ministro Alexandre de Moraes. “A defesa do ex-presidente não teve acesso a nenhuma informação referente aos acontecimento de hoje cedo. Nem mesmo ao que se diz a respeito dos outros investigados”, afirmou Wajngarten. “Os autos estão com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a defesa já pediu acesso aos autos”, completou. Wajngarten afirmou que todos foram pegos de surpresa com a operação. Questionado se Bolsonaro apresentou o cartão de vacina em viagem aos Estados Unidos no final do ano passado, Wajngarten também disse não possuir a informação. “Vou apurar isso agora. Não tenho essa informação”, finalizou.

Segundo a repórter Katiuscia Sotomayor, da Jovem Pan News, a Polícia Federal apurou que dentre os certificados que foram alterados estariam o do ex-presidente e de sua filha mais nova, Laura. Além deles, os certificados de Mauro Cid e de sua família também teriam sido alterados. Durante a operação, Mauro Cid foi preso pelos agentes da PF, assim como outros ex-seguranças próximos a Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que foi única integrante da família que tomou a vacina contra a Covid-19. Mais cedo, o ex-presidente negou a alteração no cartão de vacina e afirmou que não tem nada a esconder.