Lula sanciona lei que financia CNH para pessoas de baixa renda com multas de trânsito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou recentemente uma nova legislação que possibilita a utilização de recursos provenientes de multas de trânsito para financiar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. Essa iniciativa é voltada para aqueles que estão registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, e cobre as taxas e custos envolvidos na formação de condutores. A proposta, que foi elaborada pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, recebeu aprovação do Congresso Nacional no final de maio. Com a sanção da lei, espera-se que mais cidadãos tenham acesso à habilitação, promovendo a inclusão social e facilitando a mobilidade para essa parcela da população.

Além de beneficiar a formação de novos motoristas, a nova legislação também traz inovações para a transferência de propriedade e a vistoria de veículos. A norma permite que esses processos sejam realizados de forma eletrônica, o que simplifica a burocracia e torna mais ágil a compra e venda de automóveis. Os contratos de compra e venda de veículos poderão ser assinados digitalmente, garantindo sua validade em todo o Brasil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA