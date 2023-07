Lula se encontra com presidente da Colômbia para discutir preservação da Amazônia

Encontro foi marcado pelo presidente colombiano e busca antecipar as discussões da Cúpula da Amazônia, que será realizada em agosto, em Belém

Ricardo STUCKERT / BRAZILIAN PRESIDENCY / AFP Governantes querem realizar um debate técnico-científico antes da cúpula da Amazônia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se encontrar neste sábado, 8, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petró, para discutir medidas de conservação e desenvolvimento da Amazônia. Os chefes de Estado irão se reunir em Letícia, cidade colombiana que faz fronteira com Tabatinga, no Brasil. A primeira-dama, Janja, também participa do encontro. O objetivo da reunião é antecipar as discussões da Cúpula da Amazônia, que será realizada em agosto, em Belém. O encontro foi marcado pelo presidente colombiano para que seja realizado um debate técnico-científico antes da cúpula. Esta é a 13º viagem de Lula em seis meses de mandato.