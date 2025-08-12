Jovem Pan > Notícias > Política > Lula se irrita com ministros e pede agilidade no Plano de Contingência

Lula se irrita com ministros e pede agilidade no Plano de Contingência

Em reunião no Planalto, ministros disseram ao presidente que ainda não há data certa para anúncio do socorro aos empresários

  • Por Igor Damasceno
  • 12/08/2025 13h55 - Atualizado em 12/08/2025 13h55
TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula Presidente Lula está pressionado por todos lados

O presidente Lula cobrou mais agilidade do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na finalização do texto do Plano de Contingência que vai proteger os setores afetados pelo tarifaço norte-americano. Segundo fontes, o presidente se irritou com a equipe econômica e exigiu que o texto seja apresentado o quanto antes.

Ontem, Lula teve uma reunião com os ministros. O encontro, à portas fechadas e dentro do gabinete presidencial, serviu para a equipe fazer um balanço sobre o tema. Havia grande expectativa para que, ao fim da reunião, houvesse o anúncio do plano, o que não aconteceu. O motivo da demora é que o governo ainda mapeia as empresas que são afetadas pela sobretaxa.

Lula está pressionado por todos lados: Pela oposição que o acusa de falta de diálogo com o governo norte-americano, e pelos empresários que temem fechar as portas. Apesar das cobranças do presidente, a equipe não deu certeza de que o texto será finalizado hoje. Uma crise interna já é especulada nos corredores do Planalto.

SOBRE O PLANO DE CONTINGÊNCIA

Fernando Haddad adiantou que o texto deve ser editado na forma de Medida Provisória e que deve ajudar, principalmente, os empresários que têm os Estados Unidos como únicos clientes. O governo também deve comprar alimentos perecíveis que não forem vendidos para os norte-americanos. Os produtos serão distribuídos em órgãos públicos e em escolas, podendo se tornar lanche para os estudantes.

