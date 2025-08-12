Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Ministro da Fazenda cancela reunião com Comissão de Agricultura em meio a tensões políticas

Também prevista para esta quarta-feira (13), a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada

  • Por Bruno Pinheiro
  • 12/08/2025 11h21
Diogo Zacarias/MF Fernando Haddad durante a 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República Como a presença do ministro Fernando Haddad seria a única pauta do colegiado, a sessão desta quarta-feira está cancelada

O ministro da Fazenda era aguardado pelos membros da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para uma reunião nesta quarta-feira (13) para prestar esclarecimentos sobre a pasta e temas como o plano safra. Porém, nesta terça-feira (12), os parlamentares foram surpreendidos com o comunicado de cancelamento da ida do chefe da Fazenda.

Também prevista para esta quarta-feira (13), a reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada. A informação é do ministro Fernando Haddad, que atribuiu o cancelamento a uma articulação da extrema-direita estadunidense.

Diante do desgaste com a oposição, fontes próximas ao ministro avaliam que a decisão de cancelar a ida à Comissão de Agricultura foi inteligente, pois acreditam que a ala bolsonarista não tem interesse no diálogo, e sim em promover uma audiência de conflitos com Haddad. Como a presença do ministro Fernando Haddad seria a única pauta do colegiado, a sessão desta quarta-feira está cancelada.

