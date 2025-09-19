Jovem Pan > Notícias > Política > Lula se reúne com Celso Sabino após União Brasil exigir saída do governo em 24 horas

Lula se reúne com Celso Sabino após União Brasil exigir saída do governo em 24 horas

Em um movimento de afastamento, a federação União Progressista, que reúne o PP e o União Brasil, determinou a exoneração de filiados em cargos federais no início de setembro

  • Por Jovem Pan
  • 19/09/2025 07h07
  • BlueSky
Ricardo Stuckert / PR Cerimônia de posse do ministro do Turismo, Celso Sabino Cerimônia de posse do ministro do Turismo, Celso Sabino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta sexta-feira (19) com o ministro do Turismo, Celso Sabino. O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro, para que filiados com mandato deixem o governo federal em até 24 horas. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o encontro deve ocorrer no Palácio do Alvorada. Lula tem duas agendas na parte da manhã, com autoridades da União Europeia e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo.

O encontro ainda não está presente nas agendas oficiais de Lula e Sabino. Nesta quinta, o União Brasil antecipou o prazo para o desembarque do governo. No dia 2 de setembro, a federação União Progressista, que reúne o PP e o União Brasil, determinou que, no prazo de um mês, todos os filiados com cargo no Executivo deveriam abandonar os postos.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

De acordo com a resolução desta quinta, a não observância da determinação – isto é, a permanência no governo – “sujeitará o infrator às sanções previstas no Estatuto, após regular tramitação de processo disciplinar instaurado no âmbito da Comissão Executiva Nacional”.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

Leia também

Um dia após aprovação de urgência, Lula diz que anistia ‘é com o Congresso Nacional’
União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >