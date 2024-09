Lula se reunirá com líderes dos Poderes nesta terça para discutir estratégias para combater os incêndios no Brasil

Encontro acontecerá às 16h30 no Palácio do Planalto; medidas a serem adotadas serão divulgadas ao longo do dia

BIA BORGES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Lula vai se reunir com líderes às 16h30 nesta terça-feira (17)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agendou uma reunião com os líderes dos Poderes para esta terça-feira (17) às 16h30, no Palácio do Planalto. O objetivo do encontro é discutir estratégias para o combate aos incêndios que têm afetado diversas regiões do Brasil. A confirmação foi feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que também anunciou que as medidas a serem adotadas serão divulgadas ao longo do dia. Pimenta destacou a importância de tratar a questão como uma prioridade nacional, enfatizando que o governo está comprometido em buscar soluções eficazes. Entre os participantes da reunião, estão confirmados os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, além do Procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nos últimos dias, Lula tem se reunido com ministros e especialistas para obter um panorama atualizado sobre a emergência climática que o país enfrenta. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, está em contato com governadores para convidá-los a participar de um encontro com o presidente ainda nesta semana. A inclusão de representantes dos municípios também está sendo considerada para ampliar o debate. A reunião no Planalto é vista como uma oportunidade para unir esforços entre os diferentes níveis de governo e instituições, visando a implementação de ações mais eficazes no combate aos incêndios.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA