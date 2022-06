Lula tem maior a rejeição entre eleitores de Santa Catarina, diz pesquisa

Bolsonaro tem quase o dobro das intenções de votos do principal adversário, de acordo com levantamento publicado pela Paraná Pesquisas sobre a preferência eleitoral dos catarinenses

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/09/2017 Lula tem a maior rejeição no Estado de Santa Catarina



Se a eleição para presidente fosse hoje, os resultados das urnas de Santa Catarina seriam muito difíceis de prever. De acordo com novo levantamento publicada nesta terça-feira, 14, pela Paraná Pesquisas, o eleitor catarinense ainda não se definiu. No levantamento que envolveu 1.540 pessoas, chama a atenção o número de indecisos (ou que não quiseram responder), que somam 41,6%. Mesmo assim Jair Bolsonaro está na liderança com 31,2% das intenções de voto, enquanto seu maior adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, soma 18,3%. Abaixo, o ranking da preferência eleitoral.

A situação do ex-presidente Lula piora quando o assunto é rejeição. A maioria dos eleitores (53,6%) não votaria nele “de jeito nenhum” para presidente do Brasil. Nesse ranking dos rejeitados, Ciro Gomes está em segundo lugar (52,7%), e Bolsonaro, em terceiro (42,9%). Apesar de os três serem candidatos de longa estrada, quando colocados em um quadro comparativo, Ciro surge como o que mais inspira dúvidas. Os eleitores (9,7%) dizem “não o conhecer suficientemente para opinar”.

A maioria dos eleitores (54,3%) aprova o atual governo Bolsonaro. A desaprovação atinge 42% das pessoas que reponderam a pesquisa, sendo que e 3,7%não quis se manifestar sobre esse quesito. Em relação a qualidade da gestão, 20,5% acha ótima, 23,3% boa, 21% regular e ruim e péssimo 34,2%. Em outras palavras, apesar da alta indecisão, os catarinenses nutrem simpatia pelo governo Bolsonaro.