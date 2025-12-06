Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos no 2º turno, aponta Datafolha

Pesquisa revela que outros nomes da direita, como Tarcísio de Freitas e Ratinho Jr., também aparecem atrás do presidente por 5 e 6 pontos, respectivamente

Após Jair Bolsonaro (PL) anunciar o nome escolhido para enfrentar Lula (PT) nas eleições de 2026, o senador Flávio Bolsonaro aparece 15 pontos atrás do petista em um cenário de segundo turno, segundo pesquisa Datafolha. Outros potenciais candidatos da direita, como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Jr. (PSD-PR), também registram desvantagem: 5 e 6 pontos, respectivamente.

A indicação de Flávio foi divulgada pelo próprio senador nesta sexta-feira (5). Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe após a derrota em 2022, está inelegível e só poderia voltar a disputar eleições aos 105 anos.

O levantamento, realizado entre terça (2) e quinta-feira (4), ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios — antes, portanto, do anúncio da candidatura. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

No recorte de segundo turno, cenário considerado mais provável devido à fragmentação do eleitorado, Lula ampliou ligeiramente sua vantagem em relação à pesquisa anterior, feita em julho. Contra Flávio Bolsonaro, o petista aparece com 51% das intenções de voto, ante 36% do adversário — antes, a disputa era de 48% a 37%. O peso do sobrenome Bolsonaro segue sendo um fator decisivo no desempenho do senador.

Entre os nomes da direita considerados competitivos, os governadores têm desempenho mais favorável. Tarcísio de Freitas aparece cinco pontos atrás de Lula — 47% a 42% — praticamente o mesmo patamar registrado em julho, quando a disputa estava em 45% a 41%.

Ratinho Jr. também segue em posição relativamente equilibrada. Antes derrotado por 45% a 40%, agora registra 41%, enquanto Lula alcança 47%, mantendo a diferença dentro de um intervalo semelhante ao da medição anterior.

