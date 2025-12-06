Caciques e entorno de Tarcísio desconfiam de Flávio em 2026: ‘Estratégia’

A avaliação é que família Bolsonaro não quer perder o protagonismo; essa também seria forma de pressionar por anistia

Apesar de ainda manter silêncio sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República em 2026 e não ter se manifestado oficialmente, aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem visto com ceticismo a possibilidade. Membros do Palácio dos Bandeirantes e caciques do Centrão disseram à reportagem que o movimento é “uma estratégia pra manter o nome na mídia”.

Em jogo, está o espólio político da família Bolsonaro. A avaliação é que, após o ex-presidente Jair Bolsonaro passar para regime fechado e começar a cumprir pena, ele poderia facilmente “cair no esquecimento”. Fontes citaram a baixa comoção nacional como um fator. “Não aconteceram grandes manifestações, grandes demonstrações de apoio ou indignação. Nada forte para além do grupo de sempre das redes sociais”, disse um.

Dessa forma, essa seria uma estratégia para manter o nome forte em circulação pelo país ainda por alguns meses – e, inclusive, tentar alavancar algum tipo de anistia ou redução de penas. “Ele não vai até o fim. [Flavio] é pragmático e quer oito anos de sossego”, completou outro líder importante do grupo, sinalizando a possibilidade de Flávio se candidatar ao Senado.

A decisão e anúncio repentinos, para os aliados do governador, portanto, seria para garantir o protagonismo da família. O grupo acredita que essa visibilidade estava sendo perdida para o grupo de governadores de direita, após reuniões e pautas fortes de segurança pública. “Os holofotes estão 100% em Tarcísio. Onde ele vai, todos sinalizam que gostariam da sua candidatura presidencial. Faria Lima, agronegócio. Vai haver pressão [pelo nome de Tarcísio em 2026]”, destacou um membro do Centrão.

Hoje, o entendimento é que os rumos para 2026 ainda podem mudar. Pelo menos no campo da direita.

