Lula visita áreas do Pantanal atingida por incêndios nesta quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta quarta-feira (31) as áreas do Pantanal nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde sobrevoará regiões atingidas por incêndios. A mobilização para combater os maiores incêndios dos últimos 70 anos envolveu uma grande cooperação entre a administração federal e os governos estaduais. Após várias visitas da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é a vez do presidente Lula verificar pessoalmente a situação e a estrutura montada com recursos federais. Durante a visita, será sancionado um projeto que cria uma política nacional de prevenção a incêndios no Pantanal, destacando a importância de investir na prevenção e preservação da região.

Lula embarca às 9h da manhã para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e depois segue para o Mato Grosso, onde participará de entregas de obras do programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, o presidente anunciará a ampliação de aeroportos em Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. A ampliação dos aeroportos visa melhorar a mobilidade e incentivar o turismo local. Inicialmente, Lula pretendia anunciar o plano safra deste ano na região, uma grande produtora agrícola, mas problemas de agenda impediram a realização do evento. A visita do presidente Lula ao Pantanal também busca uma maior aproximação com o setor agrícola, considerado vital para a economia brasileira.

