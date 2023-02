Lula volta a chamar Campos Neto de ‘esse cidadão’ e diz que Senado pode trocar presidente do BC

Chefe do Executivo disse não conhecer bem o atual presidente do Banco Central, mas que acredita ser alguém de ‘boa fé’

Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Roberto de Oliveira Campos Neto é o atual presidente do Banco Central do Brasil



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a chamar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de “esse cidadão”, disse que o Senado Federal pode trocar a presidência e culpou o banco pela alta na taxa de juros. “Acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade. Ele tem mais responsabilidade do que Meirelles tinha no meu tempo. Naquele tempo, era fácil jogar a culpa no presidente da República. Agora não. A culpa é do Banco do Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central”, afirmou Lula, durante conversa com membros da imprensa. Atual presidente do BC, Campos Neto tem mandato até o fim de 2024. No encontro, o mandatário também voltou a afirmar que não é possível o país crescer com uma taxa de juros de 13,75%, definida pelo Banco Central, e disse ter tido pouco contato com Campos Neto. “Como eu não conheço ele bem, eu só tive uma única vez com ele, eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas são de boa fé, de boa vontade. Quer acertar, consertar a economia brasileira, que a economia precisa voltar a crescer, que os juros precisam ser acessíveis pela parte dos investidores brasileiros. Espero que o Haddad esteja acompanhando, a Simone esteja acompanhando e que ele próprio esteja acompanhando a situação do Brasil”, reforçou.