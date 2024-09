Macaé Evaristo diz que denúncias de assédio serão investigadas preservando privacidade de vítimas

Após a denúncia contra Almeida vir a público, a Comissão de Ética da Presidência da República e a Polícia Federal abriram investigações

A nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse que vai assegurar que as denúncias de assédio envolvendo seu antecessor no cargo, o advogado Silvio Almeida, serão investigadas. Ela afirmou que é preciso respeitar os direitos da vítimas. “É preciso garantir o direito dos denunciantes”, disse. “Também (é preciso) garantir amplo e pleno direito de defesa. E uma coisa que é muito importante: que a gente garanta privacidade e sigilo sobre os fatos, principalmente das pessoa que foram lesadas”, afirmou a nova ministra.

Ela afirmou que o caso já está sob a responsabilidade de órgãos de investigação. Após a denúncia contra Almeida vir a público, a Comissão de Ética da Presidência da República e a Polícia Federal abriram investigações. “Quanto às denúncias, é muito importante que os órgãos responsáveis façam as devidas apurações”, disse Macaé. Ela citou que entre suas prioridades no cargo estarão o enfrentamento à violência sexual contra crianças e a atenção à população de rua e aos idosos. A escolha de Macaé Evaristo foi anunciada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (9). Lula postou em sua rede social uma foto ao lado da nova ministra. No texto, desejou bom trabalho à nova integrante do governo.

