Mãe de Carla Zambelli envia carta à primeira-ministra da Itália após prisão da deputada

No documento, a progenitora afirma que a filha é alvo de ‘perseguição política’ no Brasil e foi condenada em um processo marcado por ‘parcialidade e interesses ideológicos’

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda do mandato



Rita Zambelli, mãe da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), encaminhou nesta terça-feira (29) uma carta à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, solicitando “atenção e sensibilidade” ao caso da filha, que foi presa no país por autoridades italianas. Na carta, Rita afirma que Zambelli é alvo de “perseguição política” no Brasil e foi condenada em um processo marcado por “parcialidade e interesses ideológicos”. O documento não traz um pedido formal, mas apresenta o histórico familiar da parlamentar e apela para que Meloni considere a situação com empatia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na inserção de documentos falsos. A sentença transitou em julgado no dia 7 de junho, o que impede novos recursos por parte da defesa. Desde o dia 5 de junho, o nome da deputada consta na lista de difusão vermelha da Interpol, permitindo sua captura internacional.