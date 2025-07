Prisão de Zambelli: Justiça da Itália tem 48h para decidir o que deve acontecer

Enquanto aguarda, a deputada permanece em uma delegacia italiana; a situação é agravada por antecedentes criminais, incluindo acusações de hackeamento e porte ilegal de arma

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados A defesa de Zambelli enfrenta desafios significativos



A deputada Carla Zambelli, do Partido Liberal (PL), encontra-se no centro de uma intricada situação jurídica que transcende fronteiras nacionais. Segundo informações fornecidas pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, Zambelli teria se apresentado voluntariamente às autoridades italianas com o intuito de iniciar um processo de exílio e regularizar sua situação no país europeu. No entanto, a Polícia Federal do Brasil, em uma nota oficial, esclareceu que a prisão em Roma foi fruto de uma cooperação internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências italianas. Curiosamente, a nota não mencionou diretamente o nome de Zambelli, referindo-se a ela apenas como “uma brasileira foragida”.

A defesa de Zambelli enfrenta desafios significativos, uma vez que a extradição para o Brasil dependerá da decisão da justiça italiana, que deve ser tomada nas próximas 48 horas. Enquanto aguarda, Zambelli permanece em uma delegacia na Itália. A situação é agravada por antecedentes criminais, incluindo acusações de hackeamento e porte ilegal de arma, que complicam ainda mais a defesa, segundo analistas.

*Com informações de Bruno Pinheiro