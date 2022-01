Maioria dos governadores decide descongelar ICMS dos combustíveis

Medida foi adotada em outubro do ano passado, em resposta às críticas do presidente Jair Bolsonaro aos gestores estaduais

Gilson Junio/W9/Estadão Conteúdo - 28/10/2021 MG - BELO HORIZONTE/ALTA/COMBUSTÍVEL - GERAL - Movimento em posto de Belo Horizonte (MG) nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. A gasolina foi mais competitiva que o etanol em todos os estados e no Distrito Federal na semana de 17 a 23 de outubro, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em Minas Gerais, apesar de registrar aumento, o preço médio da gasolina é de R$ 6,603, contra R$ 6,587 da semana anterior. Já o etanol é encontrado a R$ 4,946 o litro, em média. 28/10/2021 - Foto: GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A maioria dos governadores decidiu descongelar o ICMS dos combustíveis. A medida foi adotada em outubro do ano passado, em resposta às críticas do presidente Jair Bolsonaro aos gestores estaduais, e vai vigorar até o dia 31 de janeiro. A decisão foi confirmada à Jovem Pan por assessores do governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador do Fórum Nacional dos Governadores. “Fizemos nossa parte: congelamento do preço de referência para ICMS, não valorizaram este gesto concreto, não respeitaram o povo. A resposta foi aumento, aumento e mais aumento nos preços dos combustíveis”, diz, em nota . O petista também critica o “fechamento do governo para o diálogo”. Os governadores defendem a capitalização do fundo de equalização dos combustíveis como alternativa para conter a escalada dos preços, mas as tratativas não avançaram.

Na quarta-feira, 12, a Jovem Pan mostrou que os governadores estudavam rever o congelamento do ICMS. A decisão não era um consenso e dividia os gestores estaduais. Desde a quarta, o litro da gasolina será vendido para as distribuidoras a R$ 3,24, alta de 4,8% ante os R$ 3,09 cobrados até então. Já o diesel passará a ser R$ 3,61 o litro, aumento de 8% contra o preço atual de R$ 3,34. “Cada vez mais claro, quem faz subir o preço dos combustíveis no Brasil são os aumentos da Petrobras. Sempre sustentamos que o valor do combustível tem a ver com a dolarização do Petróleo e vinculação feita no Brasil”, afirmou Dias.