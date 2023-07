Mais de um terço dos brasileiros considera que gestão de Lula está abaixo do esperado, aponta pesquisa

Para entrevistados da pesquisa Atlas, presidente tem errado com o restabelecimento das relações diplomáticas com a Venezuela, críticas ao Banco Central e indicação de Cristiano Zanin para o STF

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Agenda econômica tem sido principal alvo de críticas da gestão petista



O desempenho do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido abaixo do esperado, de acordo com a Pesquisa Atlas de aprovação presidencial, divulgada nesta quarta-feira, 5. Para 36,2% dos entrevistados, a gestão petista frustrou as expectativas iniciais em relação ao mandato. Foram consultadas 3.222 pessoas, de todas as regiões do país. Para 33,1%, o governo tem atuado conforme o esperado, enquanto 29,2% considera que a condução tem sido melhor que as previsões. Não souberam responder 1,5% dos entrevistados. Entre aqueles que acreditam que o governo está pior do que o esperado, a predominância é de homens, pessoas da região Sudeste, entre 45 e 59 anos, com ensino superior e renda familiar acima de R$ 10 mil. As principais críticas são em relação às áreas de segurança pública, carga tributária, facilidade para negócios, responsabilidade fiscal e controle de gastos. Os entrevistados apontam como os principais erros da gestão de Lula o restabelecimento das relações diplomáticas com a Venezuela, as críticas ao Banco Central pela manutenção a taxa de juros, posicionamento contra a autonomia do órgão e a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal.