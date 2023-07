Oposição pede impeachment de Lula em protesto no Salão Verde da Câmara

Parlamentares criticam falas do presidente contra a União Europeia e sobre o regime autoritário na Venezuela

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula discursa em reunião com países do Mercosul



Parlamentares de oposição realizaram manifestação na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 5, suplicando que seja analisado um dos pedidos de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já protocolados na Casa. O último deles foi apresentado pelo deputado federal Evair de Melo (Progressista-ES) nesta terça-feira, 4. “O fato novo que vai ser apensado nos próximos passos foi a fala de Lula na reunião agora do Mercosul”, disse o deputado, no protesto organizado no Salão Verde da Câmara nesta tarde. “Lula, ao assumir o Mercosul, o que ele faz? Diz que não atenta para o conteúdo que está posto ali e que o Mercosul vai caminhar cada vez mais para se distanciar da União Europeia”, argumentou o parlamentar. Ao participar da Cúpula do Mercosul, na Argentina, Lula chamou de “inaceitável” as condições impostas pela União Europeia para o acordo comercial com o bloco sul-americano, entre elas, o cumprimento de exigências ambientais. Ao justificar o mais recente pedido de impeachment, a oposição citou falas do petista no Foro de São Paulo, que aconteceu na última quinta-feira 29, onde o presidente relativizou a falta de democracia no regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Para parlamentares que apoiam o pedido de impeachment, a posição do presidente configura crime de responsabilidade.