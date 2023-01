Manifestante que levou réplica da Constituição durante atos de vandalismo ao STF é preso em Minas Gerais

Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, foi levado para uma penitenciária mineira, onde ficará à disposição do STF

Reprodução/Redes sociais Homem levantou réplica da Constituição durante atos de vandalismo no STF em 8 de janeiro



A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 25, o homem que levou a réplica da Constituição Federal de 1988 do Supremo Tribunal Federal (STF) durante invasão em Brasília. A prisão do designer Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, ocorreu no município de Varginha, em Minas Gerais. Ele havia entregado a réplica quatro dias após os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal. No mesmo dia ele foi liberado após prestar depoimento. Nesta quarta-feira, Marcelo, acompanhado de um advogado, se apresentou na Superintendência da PF de Minas. O designer tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Corte, depois de entregar a réplica. Policiais realizaram buscas na residência dele. No entanto, Marcelo não foi encontrado. Após se apresentar nesta quarta-feira, o designer foi levado para uma penitenciária mineira, onde ficará à disposição do STF. Em 8 de janeiro, centenas de manifestantes que protestavam contra os resultados das eleições de 2022 furaram os bloqueios da segurança e invadiram a Esplanada dos Ministérios. As sedes dos Três Poderes – Congresso Nacional, STF e o Palácio do Planalto – foram invadidas e depredadas pelos protestantes, que pediam a saída e prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), questionavam a segurança das urnas eletrônicas e do chamado “código fonte” do sistema eleitoral e clamavam, até mesmo, por uma intervenção militar.