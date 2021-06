Marcelo Freixo deixa PSOL: ‘Seguiremos na mesma trincheira de defesa da vida’

Expectativas são de que ele se filie ao PSB; deputado federal estava no partido desde 2005 e foi candidato à Prefeitura do Rio duas vezes

Tomaz Silva/Agência Brasil Freixo reforçou que é hora de colocar as divergências em segundo plano para "resgatar o país do caos" e proteger a vida dos brasileiros



O deputado federal Marcelo Freixo anunciou, nesta sexta-feira, sua saída do PSOL. As expectativas são de que ele se filie ao PSB nos próximos dias. Em seu Twitter, ele afirmou que a decisão foi tomada após muito diálogo com dirigentes nacionais e estaduais da sigla. “Essa decisão foi longamente amadurecida e tomada após muito diálogo com dirigentes nacionais e estaduais do partido, a quem agradeço pelas reflexões fraternas que compartilhamos nesse processo. Os graves retrocessos institucionais e humanos provocados por Bolsonaro em apenas dois anos de governo impõem novos desafios à democracia e à atuação do campo progressista. É urgente a ampliação do diálogo e a construção de uma aliança com todas as forças políticas dispostas a somar esforços na luta contra o bolsonarismo.”

Freixo reforçou que é hora de colocar as divergências em segundo plano para “resgatar o país do caos” e proteger a vida dos brasileiros. “As eleições de 2022 serão um plebiscito nacional sobre a Constituição de 1988, se ela ainda valerá no Brasil. Por isso nós democratas não temos o direito de errar: do outro lado está a barbárie da fome, da morte e da devastação. Seguirei nessa caminhada, me dedicando à construção de pontes, reafirmando o valor do diálogo e o papel da política como meio de resolvermos de forma pacífica os problemas do nosso país. O nosso dever histórico é derrotar Bolsonaro nas urnas e o bolsonarismo enquanto projeto de sociedade. E sei que o PSOL e eu estaremos do mesmo lado para cumprir essa tarefa.”

O ex-presidente Lula está no Rio de Janeiro desde ontem e deve almoçar com o prefeito Eduardo Paes, que recentemente deixou o Democratas pelo PSD. As especulações são de que Lula busca alianças centro-esquerda para lançar o deputado federal Alessandro Molon ao Senado Federal, além de Marcelo Freixo ao Palácio Guanabara em 2022. Freixo estava no PSOL desde 2005, antes de se eleger deputado estadual pela primeira vez. Ele participou de construções importantes para a sigla, como as CPIs das Milícias, do Tráfico de Armas e Munições e dos Autos de Resistência. Em 2012 e 2016, ele disputou a prefeitura do Rio.

“Enfrentamos com coragem os governos Sergio Cabral e Pezão e colocamos a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa a serviço dos esquecidos pelo poder público. Disputamos a prefeitura do Rio de Janeiro numa linda campanha que encantou nossa cidade e fomos ao front contra o governo Bolsonaro. Mais do que companheiros de luta, as pessoas com quem construí o PSOL são amigos com os quais divido projetos de vida. Hoje, encerro esse ciclo com a certeza de que apesar de não estarmos juntos daqui para a frente no mesmo partido seguiremos na mesma trincheira de defesa da vida, da democracia e dos direitos do povo brasileiro”, finalizou o ex-psolista.