De olho em 2022, Lula inicia série de encontros no Rio de Janeiro

Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil devem se encontrar com o ex-presidente; petista também vai almoçar com o prefeito Eduardo Paes

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Os encontros serão reservados, para não gerar aglomerações em plena pandemia da Covid-19



O ex-presidente Lula vai estar no Rio de Janeiro a partir da quinta-feira, 10, para uma série de encontros que indicam que a campanha presidencial de 2022 já pode estar começando. Serão reuniões com representantes de vários segmentos. Lula vai se encontrar com a classe artística em um encontro organizado pelo ator Antônio Pitanga. Nomes de peso da Música Popular Brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, estão entre os prováveis conviva dos. Os encontros serão reservados, para não gerar aglomerações em plena pandemia da Covid-19. Lula deve ficar na capital fluminense até o próximo sábado.

Está prevista ainda uma vizinha ao Estaleiro nessa passagem do ex-presidente pela cidade. Ele foi um grande fomentador da indústria naval no seu governo. Porém, junto de estímulos e incentivos, vieram escândalos e denúncias de irregularidades — talvez o caso mais emblemático seja o da Sete Brasil. Na passagem pelo Rio de Janeiro haverá espaço também para encontros políticos — que estão sendo organizados pelos deputados federais Jandira Feghali, Alessandro Molon e Marcelo Freixo. Haverá, ainda, uma agenda com o prefeito da cidade, Eduardo Paes, provavelmente no almoço — que acontecerá ou na Gávea Pequena ou no Palácio da Cidade, que é a sede social da Prefeitura.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga