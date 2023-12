Marcio França indica acerto de Datena como vice de Tabata: ‘Tabatena’

Jornalista se filiará ao PSB nesta terça-feira, 19, em Brasília

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Márcio França possui relação de proximidade com Tabata Amaral e com Datena



O ministro das Micro e Pequenas Empresas. Márcio França (PSB), deu indícios nesta segunda-feira, 18, de que uma possível aliança entre a deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), e o jornalista e apresentador, José Luiz Datena, está mais próxima do que se imagina. Por meio de seu perfil no Instagram, França publicou: “Amanhã, depois das 12h, esses olhos, vão focar em você , SP! Põe na tela Garrafa! Pra quem disse que Lula&Alckmin ia ser loucura. #Tabatena”. A imagem que acompanha o texto é uma montagem que foca nos olhos de Tabata e de Datena. O anúncio faz referência à filiação de Datena ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), que ocorrerá nesta terça-feira, 19, como mostrou anteriormente o site da Jovem Pan.

As especulações sobre uma possível composição de chapa com Tabata e Datena à prefeitura de São Paulo para as próximas eleições vem ganhando força nas últimas semanas. O apresentador se desligou do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em novembro deste ano, após ter recebido um convite de Tabata para que se filiasse ao PSB. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan News, a parlamentar afirmou que o jornalista tem “histórico e tamanho” para um possível posto de vice-prefeito em sua chapa. Na ocasião, Tabata também ressaltou que ele tem até o ano que vem para decidir se integra a equipe ou não.