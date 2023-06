Marcos do Val apresenta licença médica e se afasta da CPMI do 8 de Janeiro

Senador do Podemos teve crise de pressão alta na noite da terça-feira, 20; parlamentar foi alvo de operação de busca e apreensão da PF na última semana

Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Marcos do Val revelou que foi convidado para participar de um plano para anular as eleições



Após sofrer uma crise de pressão alta e precisar de atendimento no serviço médico, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou que pediu licença ao Senado para “cuidar da saúde”. Como efeito prático, o parlamentar do Podemos será substituído por Marcos Rogério (PL-RO) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Na última semana, o parlamentar foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal – ele é suspeito de obstruir as investigações sobre os atos violentos na capital federal.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa de Do Val, ele “foi aconselhado pela junta médica a licenciar-se imediatamente das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde”. “Enquanto o senador estiver licenciado o seu gabinete continuará aberto e funcionando normalmente”, acrescenta a equipe do senador. Com o afastamento por motivos médicos, Marcos do Val evita o desgaste de ser forçado a deixar a vaga de titular na CPMI do 8 de Janeiro. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), integrante do colegiado e vice-líder do governo Lula, disse que apresentaria uma questão de ordem pedindo a saída do colega.

A nota da assessoria do parlamentar diz que sua atuação “combativa” na CPMI dos atos de 8 de janeiro também não será comprometida, uma vez que o senador será substituído como titular pelo colega da bancada de oposição, Marcos Rogério (PL-RO). “Mesmo não sendo do seu Partido, que é detentor da vaga na CPMI, é conhecido pela sua defesa dos ideais conservadores e do Brasil. O senador Marcos do Val não tem dúvidas de que a atuação do senador Marcos Rogério dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse, enfim, instalada”.