Fora da Copa do Mundo? Marta se manifesta sobre lesão às vésperas de convocação

Thais Magalhães/CBF Marta é a maior artilheira da história da seleção brasileira



A atacante Marta virou preocupação para os torcedores da seleção brasileira feminina às vésperas da Copa do Mundo, marcada para acontecer entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Preservada do último jogo do Orlando Pride, a craque viu especulações sobre uma nova lesão tomarem conta dos noticiários. A ex-jogadora da seleção Fran, atual comentarista esportiva, demonstrou preocupação com a situação de camisa 10, que ficou quase um ano se recuperando de uma cirurgia no joelho e voltou a jogar em fevereiro. Apesar disso, a seis vezes melhor do mundo tratou de tranquilizar os fãs e dizer que não tem problemas físicos. “Mandar um recadinho para a turma aí que trabalha com futebol e fica comentando as coisas. Será que vocês acompanham mesmo futebol? Estão dizendo que eu estou voltando de lesão. Estou voltando de lesão desde fevereiro? Está tudo certo por aqui, o trabalho continua”, declarou em sua conta no Instagram.

Marta deu a entender que poderá jogar neste sábado, contra o Kansas City Current, time da também atacante da seleção brasileira Debinha. “Sábado a gente já tem jogo, e é contra o time da Deb. Aí Deb, estamos te esperando, vem que vem”, comentou. Técnica da Amarelinha, Pia Sundhage anunciará as 23 jogadoras convocadas para o Mundial na próxima terça-feira, 27, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. No Grupo F, o Brasil estreará na Copa diante do Panamá, em 24 de julho, às 8 horas (de Brasília). Três dias depois, a Canarinho terá pela frente a França, às 7 horas (de Brasília). No mesmo horário, as brasileiras medem forças com a Jamaica, no dia 2 de agosto, pela última rodada. As duas melhores colocadas de cada chave avançam às oitavas de final. A seleção buscará o título inédito na competição.