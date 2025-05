Marina Silva foi abandonada pelo próprio governo

Ministra do Meio Ambiente percebeu que estava sozinha jogada às traças, uma vez que o questionamento mais duro veio da própria base governista

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O desrespeito com a ministra Marina vem de muito antes do episódio no Senado



Trouxe grande repercussão o depoimento da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no Congresso Nacional, após trocas de farpas dela com parlamentares e o presidente da comissão no Senado. Tudo ocorria bem até que o senador Omar Aziz fez um questionamento duro, porém respeitoso, à ministra. A partir deste o momento o clima esquentou e a situação descambou. Marina Silva percebeu que estava sozinha jogada às traças, uma vez que o questionamento mais duro veio da própria base governista. O que aconteceu no Congresso é apenas um retrato do que vem ocorrendo com a ministra desde o início do seu governo.

Quando interessava, Marina foi chamada para a campanha de Lula como peça publicitária do compromisso ambiental. Uma vez eleito, Marina foi escanteada, teve seu ministério esvaziado, ao passar a ser um entrave para os projetos econômicos do governo, como ficou claro em relação à sua posição contrária à exploração de petróleo na margem equatorial da foz do rio Amazonas.

O desrespeito com a ministra Marina vem de muito antes deste episódio do Congresso. Mas, mesmo sendo apenas uma peça decorativa no governo, a ministra fica até as eleições de 2026 – afinal é a garota propaganda da “causa ambiental”. Só não sei como ela aceita essa situação.

