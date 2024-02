Marina Silva testa positivo para Covid-19 pela terceira vez

Ministério do Meio Ambiente informou que a ministra não apresenta sintomas graves e se recupera em casa

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Esta é a terceira vez na qual Marina Silva é diagnosticada com Covid-19



O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima comunicou nesta quinta-feira, 1º, que a chefe da Pasta, Marina Silva, foi diagnosticada com Covid-19. “Com vacinação em dia e sem sintomas graves, ela se recupera em casa e despacha remotamente. Em razão do risco de transmissão, a agenda pública da ministra foi cancelada”, informou o ministério. Esta é a terceira vez que a ministra testa positivo para a doença. A primeira, em 2022, e a segunda, em 2023. A agenda que o comunicado se refere é a apresentação do balanço do Fundo Amazônia 2023, em Brasília. Confira a publicação da Pasta no X:

