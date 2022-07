Mario Frias sofre infarto e está internado na UTI em hospital de Brasília

Ex-secretário especial da Cultura passou por cateterismo e não tem previsão de alta

Roberto Castro/Mtur Mário Frias foi secretário especial da Cultura entre junho de 2020 e março de 2022



O ex-secretário especial da Cultura Mario Frias teve um infarto na noite desta segunda, 4, e está internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, informou a assessoria de Frias em suas contas nas redes sociais nesta terça, 5. De acordo com a breve nota, o ex-secretário teve foi submetido a um cateterismo cardíaco com a retirada de trombos e ainda não tem previsão de alta. O perfil oficial de Frias ainda pediu desculpas por não poder comparecer às agendas e compromissos que havia firmado e pediu aos seguidores que orassem por ele. O ator já havia passado por cateterismos antes, após sofrer princípios de infarto, em dezembro de 2020 e maio de 2021. Frias ocupou a Secretaria Especial da Cultura, ligada ao Ministério do Turismo, entre junho de 2020 e março de 2022, quando foi exonerado para poder se candidatar a deputado federal nas eleições de 2022 pelo PL, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.