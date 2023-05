MBL abandona organização de ato pró-Dallagnol

Em nota publicada na tarde desta terça-feira, 30, movimento diz que tem recebido ‘ataques’ do bolsonarismo ao apoiar o deputado cassado

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/05/2023 O ex-deputado federal Deltan Dallagnol em protesto contra decisão do TSE que cassou seu mandato parlamentar



Em nota divulgada nesta terça-feira 30, o Movimento Brasil Livre (MBL) anunciou que está retirando sua participação da organização de atos públicos que condenam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cassar o mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol (Podemos-PR). O movimento afirma que tem recebido “ataques” de apoiadores de Jair Bolsonaro na mobilização a favor do ex-procurador da Operação Lava Jato. “Infelizmente, a manifestação tem sido sabotada por algumas alas do bolsonarismo e nos rendido ataques”, diz o comunicado, que também acusa Dallagnol de não ser receptivo ao MBL. “Mesmo por parte do próprio Deltan, temos visto seu esforço de se dissociar e se distanciar do MBL”, diz a nota.

O movimento avisa que não irá participar do ato convocado para o domingo, 4, de reivindicação dos direitos políticos do ex-deputado federal, embora já tivesse se mobilizado nas principais capitais do país. Por unanimidade, o TSE cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol no dia 16 de maio. Os ministros da Corte entenderam que a saída de Deltan do cargo de ex-procurador da República ocorreu de maneira irregular, já que o mesmo era alvo de 15 procedimentos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público que poderiam lhe render processo administrativo disciplinar (PAD) e torná-lo inelegível. Por ter antecipado sua saída do cargo público, o TSE enxergou uma manobra para fraudar a lei. Deltan ainda poderá apresentar recurso para o Supremo Tribunal Federal (STF).