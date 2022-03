MBL repudia áudios de Arthur, mas afirma que conteúdo ‘não invalida’ atos realizados na Ucrânia

Deputado federal declarou que as mulheres ucranianas são ‘fáceis porque são pobres’; pela manhã, o político retirou sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo

Carol Jacob/Alesp - 02/02/2022 Arthur do Val retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo após vazamento de áudios



O Movimento Brasil Livre (MBL) se manifestou publicamente após os áudios vazados de Arthur do Val, em que afirma que as mulheres ucranianas são “fáceis porque são pobres”, e prestou repudio às declarações do político. Segundo o grupo, as falas não foram corretas com as “brasileiras, ucranianas e com todas as pessoas” que confiam no trabalho do deputado federal. De acordo com a nota, o teor das mensagens compartilhadas por ‘Mamãe Falei’, “não invalida o objetivo da viagem” realizada à Ucrânia. O movimento alega ter arrecadado “mais de R$ 250 mil para os refugiados” e que o conteúdo audiovisual documentado sobre as ações serão compartilhados no futuro.

“Ainda assim, lamentamos o mal-estar que causamos às pessoas, especialmente mulheres, que se indignaram sinceramente com os áudios”, afirma a nota. Por fim, o MBL afirma que a intenção do grupo em continuar a trabalhar para viabilizar uma ‘terceira via’ nas eleições presidenciais, continuará. Na última sexta-feira, porém, o pré-candidato Sergio Moro (Podemos) anunciou que rompeu com o grupo após o episódio vir à tona. “Jamais dividirei meu palanque com quem tem esse tipo de opinião”, argumentou o ex-juiz.