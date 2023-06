Senadora Soraya Thronicke é internada com quadro alérgico grave, em Brasília

Congressista que disputou a presidência no último ano encontra-se em no hospital DF Star; assessoria ressaltou que a política não apresenta riscos e segue em estado de melhora

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Soraya Thronicke é candidata à presidência da República pelo União Brasil



A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MT) encontra-se internada no hospital DF Star, em Brasília, para realizar o tratamento de uma infecção alérgica considerada grave. De acordo com a assessoria da congressista, a internação ocorreu na última segunda-feira, 12. Hoje, a equipe da ex-presidenciável apresentou uma nota em que atualiza o quadro da política. Até o momento, Soraya “não apresenta riscos e ela segue apresentando melhoras” e sua internação ocorreu para realização de uma bateria de exames e acompanhamento médico em razão do quadro alérgico. Em abril deste ano, a senadora foi diagnosticada com um quadro de urticária autoimune severa e chegou a ser internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). No comunicado divulgado pela assessora, o quadro alérgico se manifestou “há algumas semanas” e não há informações se trata-se do mesmo problema enfrentado nos últimos meses.

Veja o comunicado da senadora Soraya Thronicke abaixo:

“A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) está internada no hospital DF Star, em Brasília, para realizar exames e fazer o acompanhamento do quadro alérgico grave que manifestou há algumas semanas. A parlamentar segue fazendo um check up devido ao tratamento e adequação dos medicamentos para a alergia. O quadro de saúde da senadora Soraya não apresenta riscos e ela segue apresentando melhoras.”