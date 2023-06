Medida Provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida é aprovada na Câmara

Relator fez alterações à versão original da MP, como descentralizar da Caixa Econômica Federal as operações financeiras; Senado tem até o próximo dia 14 para aprovar a matéria antes que ela perca a validade

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Votação da MP do Minha Casa, Minha Vida na Câmara dos Deputados



O texto principal da Medida Provisória que reestrutura o programa Minha Casa, Minha Vida foi aprovado pela Câmara dos Deputados, na manhã desta quarta-feira, 7. Após a análise dos destaques, a proposta segue para o Senado Federal, que tem até o próximo dia 14 para aprovar a matéria antes que ela perca a validade. Na versão apresentada pelo relator da MP, o deputado federal Marangoni (União-SP) propôs a inclusão de outros bancos na operação do programa, como fintechs e instituições financeiras locais, que deverão ser indicado pelo Banco Central. Hoje, apenas a Caixa Econômica Federal é autorizada a fornecer os serviços do Minha Casa Minha Vida.

Outra mudança é o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para projetos de iluminação pública, saneamento básico e vias de acesso. Embora tenha feito as alterações, o relator manteve as faixas de renda qualificadas para o programa. Durante a sessão de votação, somente o Partido Novo orientou voto contra a matéria.