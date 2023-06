Governo federal anuncia gratuidade de 40 medicamentos a quem recebe Bolsa Família

Beneficiados serão atendidos pelo programa Farmácia Popular; comunidades indígenas também serão contempladas

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Remédios para osteoporose e anticoncepcionais serão distribuídos de graça



Beneficiários do programa Bolsa Família terão gratuidade em 40 medicamentos oferecidos pelo programa Farmácia Popular, anunciou o governo federal nesta quarta-feira 7. Com a iniciativa, 55 milhões de pessoas terão acesso à assistência farmacêutica, que hoje atende a 20 milhões de beneficiados. O governo também informou o credenciamento de novas unidades do Farmácia Popular em mais 811 cidades, sendo a maior parte delas no Norte e Nordeste do país, ampliando para 5.207 os municípios habilitados a oferecer o serviço público. Além disso, o projeto será também introduzido em comunidades indígenas, inicialmente, em um projeto -piloto na comunidade Yanomami, em Roraima. Há oito anos, nenhuma nova unidade havia sido aberta no país.