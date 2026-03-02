Mendonça desobriga Campos Neto de comparecer à CPI do Crime Organizado 

Segundo o ministro, ‘não há qualquer indício de envolvimento do indivíduo convocado com os fatos investigados’

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Ex-presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto



O ministro André Mendonça retirou a obrigação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto, de comparecer à CPI do Crime Organizado, no Senado, para depor. “O deferimento do presente pleito para garantir ao Requerente o direito de não comparecer à sessão da Comissão Parlamentar do Inquérito do Crime Organizado para qual foi designada a sua oitiva”, diz a decisão.

Mendonça acrescenta que “não há qualquer indício de envolvimento do indivíduo convocado com os fatos investigados no âmbito da denominada Operação Compliance Zero”. A decisão de Mendonça atende ao pedido da defesa de Campos Neto. A Operação Compliance Zero apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Campos Neto estava convocado para depor nesta terça-feira (3), às 9h. A presença agora fica a critério dele e, caso compareça, agora como convidado, ele sem direitos assegurados, como:

Direito de permanecer em silêncio e não responder às perguntas cujas respostas possam implicar risco de autoincriminação;

Assistência de advogados durante o ato

Vedação de qualquer medida coercitiva e constrangimento físico ou moral pelo exercício da garantia de não autoincriminação.

Campos Neto foi convocado para prestar esclarecimento no âmbito da chamada Operação Compliance Zero sobre possíveis falhas na regulação e fiscalização bancária durante sua gestão entre 2019 e 2024. “A CPI entendeu que a convocação do ex-presidente da autarquia fiscalizatória seria “crucial para esclarecer eventuais falhas ou omissões”, diz o documento inicial, que havia convocado Campos Neto para prestar depoimento.

O requerimento de convocação também cita o “recente colapso do Banco Master”, instituição envolvida em um esquema de fraudes.