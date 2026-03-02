Jovem Pan > Notícias > Política > Mendonça desobriga Campos Neto de comparecer à CPI do Crime Organizado 

Mendonça desobriga Campos Neto de comparecer à CPI do Crime Organizado 

Segundo o ministro, ‘não há qualquer indício de envolvimento do indivíduo convocado com os fatos investigados’

  • Por Janaína Camelo e Sarah Américo
  • 02/03/2026 18h52 - Atualizado em 02/03/2026 18h53
  • BlueSky
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Roberto Campos Neto Ex-presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto

O ministro André Mendonça retirou a obrigação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto, de comparecer à CPI do Crime Organizado, no Senado, para depor. “O deferimento do presente pleito para garantir ao Requerente o direito de não comparecer à sessão da Comissão Parlamentar do Inquérito do Crime Organizado para qual foi designada a sua oitiva”, diz a decisão.

Mendonça acrescenta que “não há qualquer indício de envolvimento do indivíduo convocado com os fatos investigados no âmbito da denominada Operação Compliance Zero”. A decisão de Mendonça atende ao pedido da defesa de Campos Neto. A Operação Compliance Zero apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Campos Neto estava convocado para depor nesta terça-feira (3), às 9h. A presença agora fica a critério dele e, caso compareça, agora como convidado, ele sem direitos assegurados, como:

  • Direito de permanecer em silêncio e não responder às perguntas cujas respostas possam implicar risco de autoincriminação;
  • Assistência de advogados durante o ato
  • Vedação de qualquer medida coercitiva e constrangimento físico ou moral pelo exercício da garantia de não autoincriminação.

Campos Neto foi convocado para prestar esclarecimento no âmbito da chamada Operação Compliance Zero sobre possíveis falhas na regulação e fiscalização bancária durante sua gestão entre 2019 e 2024. “A CPI entendeu que a convocação do ex-presidente da autarquia fiscalizatória seria “crucial para esclarecer eventuais falhas ou omissões”, diz o documento inicial, que havia convocado Campos Neto para prestar depoimento.

O requerimento de convocação também cita o “recente colapso do Banco Master”, instituição envolvida em um esquema de fraudes.

Leia também

Michelle Bolsonaro comunica que passou por 'pequeno procedimento cirúrgico'
Lulinha admitiu que visitou fábrica de cannabis às custas do 'Careca do INSS', diz jornal

 

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >