Michelle Bolsonaro comunica que passou por ‘pequeno procedimento cirúrgico’

Por meio dos stories do Instagram, a ex-primeira-dama disse que está bem e, ‘salvo algumas restrições’, continuará com as suas atividades normalmente

Gilson Freitas/Agência F8/Estadão Conteúdo AC - RIO BRANCO/PL/MICHELLE BOLSONARO - POLÍTICA - A Presidente Nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, participa do encontro "Juntas, transformando o Brasil" organizado pelo Partido Liberal (PL), realizado no Ginásio do SESC Bosque, no Acre (RB), neste sábado, 12 de julho de 2025. Charlene Maria Lima (PL Acre), Thais Bittar e Kelen Bocalom, chefe de gabinete do Prefeito de Rio Branco também estiveram presentes. 12/07/2025



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse nesta segunda-feira (2) que passou por um “pequeno procedimento cirúrgico”. Por meio de publicação nos stories do Instagram, a presidente da ala feminina do Partido Liberal (PL) afirmou que está bem e, “salvo algumas restrições”, continuará com suas atividades normalmente.

Michelle também agradeceu pela “preocupação, pelo carinho e pelas orações”. A ex-primeira-dama ainda esclareceu que o procedimento foi feito na sexta-feira (27).

A informação havia sido inicialmente comunicada pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF). Durante o ato “Acorda, Brasil”, na Avenida Paulista, a parlamentar se dirigiu ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais mobilizadores da manifestação.

“Nikolas, a [Michelle] pediu para te falar que só não está aqui porque fez uma cirurgia na sexta-feira e está cuidando do nosso amado presidente [Jair] Bolsonaro, fazendo a comida dele, cuidando da Laurinha, cuidando de tudo”, disse Kicis.

Manifestação ‘Acorda, Brasil’

Políticos de direita mobilizaram apoiadores no domingo (1º) para atos em diversas cidades. Com o nome “Acorda, Brasil”, a manifestação defendeu a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro e se opôs ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Em São Paulo, o protesto realizado na Avenida Paulista reuniu grandes lideranças do grupo político:

Senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG);

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo);

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD);

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB);

Líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);

Deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP);

Pastor Silas Malafaia.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participou da manifestação, mas não discursou. Ele só pegou o microfone para falar: “Volta, Bolsonaro”.

O discurso do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro foi transmitido no carro de som. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não foi à Avenida Paulista, porque cumpria agenda oficial na Alemanha.

Segundo o Monitor do Debate Político, cerca de 20,4 mil pessoas estiveram presentes na Avenida Paulista. A margem de erro é de 12% para mais ou para menos (de 18 mil a 22,9 mil participantes). O estudo é feito pela Universidade de São Paulo (USP) e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) em parceria com a organização More in Common.

*Com informações de Estadão Conteúdo