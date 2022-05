‘Mesmo com show de Daniela Mercury, manifestação pró-Lula foi um fiasco’, diz Mario Frias

Ex-secretário especial de Cultura esteve no ato pró-governo que aconteceu em Brasília neste domingo, 1, e disse que o dia entrará para a história do Brasil

Reprodução/Twitter/mfriasoficial Mario Frias participou do ato pró-governo que aconteceu em Brasília neste domingo, 1



Ex-secretário especial de Cultura e pré-candidato a deputado federal, Mario Frias (PL) chamou de “fiasco” o ato promovido em São Paulo por centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador, no qual o ex-presidente Lula (PT) participou e discursou. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo que a cantora Daniela Mercury gravou antes de subir no palco celebrando o show que faria no ato e, na sequência, são mostradas imagens da Praça Charles Miller com uma baixa concentração de pessoas. “O recado hoje foi bem claro, espero que Daniela, Lula e toda a esquerda tenha entendido. Mesmo com o show de Daniela Mercury, a manifestação pró Lula foi um fiasco. Esse é o mundo real e ele é bem diferente daquele que a mídia e as pesquisas tentam ‘pintar’”, escreveu Mario na legenda da publicação.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o ex-secretário da Cultura participou do ato pró-governo que aconteceu em Brasília. “Hoje foi mais um daqueles dias marcantes que entrarão para a história do nosso Brasil. É inexplicável a sensação de ver que a maioria esmagadora dos brasileiros estão unidos com um único propósito: lutar incansavelmente pela nossa liberdade e pela nossa pátria. O governo Bolsonaro é sinônimo de patriotismo, zelo pelo dinheiro público, respeito aos valores cristãos e à família. Tenho orgulho de fazer parte do time que luta pelo Brasil e pelos brasileiros”, escreveu no Twitter. Mario também agradeceu o carinho que recebeu na manifestação. “Com certeza esse dia ficará guardado para sempre em minha memória. Homens livres só se ajoelham perante Deus. Nossa liberdade é inegociável”, finalizou.