Michelle Bolsonaro afirma que só ela foi vacinada e que soube pela imprensa o motivo da operação da PF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se posicionou após a operação da Polícia Federal (PF) e disse que foi a única integrante da família que tomou a vacina contra a Covid-19. A declaração foi feita nas redes sociais horas após seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de um mandado de busca e apreensão na Operação Venire, que investiga fraude em dados da vacinação contra o novo coronavírus. Segundo a PF, os certificados de Bolsonaro e da filha do casal, Laura, teriam sido alterados com a inserção de dados falsos. Além de reforçar que Bolsonaro e Laura não foram imunizados, Michelle afirmou que seu celular não foi apreendido e que só soube do motivo da operação através da imprensa. “Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo pela imprensa que o motivo seria ‘falsificação de cartão de vacina’ do meu marido e da nossa filha Laura. Na minha casa, apenas eu fui vacinada”, escreveu Michelle nas redes sociais. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e outros 6 de prisão em Brasília e no Rio de Janeiro. O coronel Mauro Cid foi um dos presos na Operação. Segundo apuração da Jovem Pan News, Bolsonaro deverá depor ainda nesta quarta-feira.