Michelle Bolsonaro critica aproximação do PL com Ciro Gomes e expõe novo racha na direita

Ex-primeira-dama lembrou que o ex-governador sempre foi um notório crítico do seu marido; André Fernandes, que articulou aliança, afirma que foi aurtorizado por Jair

Divulgação/PL Mulher Michelle participa de encontro de lideranças do PL em Caucaia-CE



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou neste domingo (30) a articulação do PL no Ceará para se aproximar do ex-governador Ciro Gomes (PSDB). A manifestação ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do estado, em Fortaleza, e expôs um novo conflito interno na direita regional (sobretudo no bolsonarismo).

Michelle classificou como “precipitada” a aliança construída por integrantes do PL com Ciro, lembrando que o ex-governador é um dos principais críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante o evento, ao comentar uma notícia que citava Ciro afirmando orgulho por ter redigido a denúncia que levou à inelegibilidade de Bolsonaro em 2023, ela afirmou que não é possível apoiar alguém “que compara a família do presidente a ladrão de galinha”.

A crítica foi direcionada sobretudo ao deputado federal André Fernandes (PL-CE), presidente estadual da sigla. Ele foi o responsável por conduzir a aproximação com Ciro e tem interesse em viabilizar a candidatura de seu pai, o pastor Alcides Fernandes, ao Senado em 2026. Michelle, porém, apoia outro nome: a vereadora Priscila Costa, ligada à Assembleia de Deus.

Fernandes rebateu publicamente a ex-primeira-dama. Disse que a movimentação não foi precipitada e que a aproximação com Ciro teria sido autorizada pelo próprio Jair Bolsonaro. Segundo ele, no dia 29 de maio, o ex-presidente pediu que se colocasse Ciro no viva-voz para acertar o entendimento. “Se foi precipitada, então foi do próprio marido dela”, afirmou aos jornalistas após o evento.

A tensão amplia o desgaste interno no PL em torno das articulações para 2026. Embora não seja alinhado ao bolsonarismo, Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB, é visto por aliados tucanos como potencial candidato ao governo do Ceará contra o governador Elmano de Freitas (PT), que deve buscar a reeleição.

O episódio também reforça o papel de Michelle nas discussões internas do partido. Suas sinalizações sobre alianças e candidaturas têm se espalhado por outros estados — como Santa Catarina e Distrito Federal — e provocado resistência entre aliados e até entre os filhos de Bolsonaro, que reagem à possibilidade de ela assumir protagonismo eleitoral no próximo ano.

No evento em Fortaleza, Michelle foi chamada de “presidenciável” pelo ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR). Surpresa, respondeu fora do microfone: “Eu, presidenciável?”. “Para a gente é”, devolveu Deltan.