Flávio Bolsonaro será o porta-voz da família após prisão do ex-presidente

O senador Flávio Bolsonaro foi escolhido pela família para repassar informações sobre a situação de Jair Bolsonaro após o ex-presidente começar a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de Golpe de Estado.

Os filhos e a esposa, Michelle Bolsonaro, têm ido à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, mediante autorização do ministro Alexandre de Moraes. Michelle evitou falar com a imprensa na manhã desta quinta-feira.

A estratégia da família e por causa da repercussão negativa da entrevista coletiva concedida por Carlos Bolsonaro. Após visita ao pai na última terça-feira, o vereador disse que Bolsonaro não participou da tentativa de golpe. A fala foi considerada um ato falho, visto que a família Bolsonaro nunca havia falado sobre tentativa de golpe. Em outro momento da entrevista, Carlos bateu boca com uma jornalista enquanto boa parte das emissoras transmitia a coletiva ao vivo, sem cortes.

A avaliação é que Flávio tem mais jogo de cintura para falar com a imprensa e, por isso, será o responsável para dar entrevistas atualizando a situação do pai.