Michelle Bolsonaro desmente churrasco anunciado por Zucco durante visita a Bolsonaro

Divulgação/PL Michelle Bolsonaro



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou que tenha ocorrido um churrasco durante a visita do deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em vídeo publicado nas redes sociais antes do encontro, Zucco, líder da oposição na Câmara, apareceu segurando peças de carne e afirmou que prepararia uma refeição para o ex-presidente, ironizando promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha de 2022 sobre o consumo de picanha.

Nas redes sociais, Michelle afirmou que “tal evento não ocorreu” e que a visita teve “caráter restrito, breve e voltado exclusivamente a fins humanitários”. Ela pediu que futuros visitantes “respeitem a sensibilidade do momento” e evitem atitudes que possam “deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem” de Bolsonaro. O ex-ministro Fábio Wajngarten também criticou, sem citar nomes, a “instrumentalização política” das visitas ao ex-presidente, afirmando que “boas ações se fazem de maneira silenciosa, discreta e anônima”.

Após a repercussão, Zucco disse que o churrasco “era apenas uma intenção” e que não foi realizado devido ao estado de saúde de Bolsonaro. Ele pediu desculpas ao ex-presidente e à ex-primeira-dama, afirmando que sua visita foi breve para não atrapalhar o repouso. A ida do parlamentar foi autorizada por Moraes, que é relator do processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), também receberam permissão para encontros presenciais.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA