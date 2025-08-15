Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes libera encontro de Valdemar Costa Neto com Bolsonaro em prisão domiciliar

Moraes libera encontro de Valdemar Costa Neto com Bolsonaro em prisão domiciliar

Visita do presidente do PL ao ex-mandatário, marcada para 28 de agosto, ocorre em meio discussões sobre conduta de aliados durante reuniões autorizadas pela Justiça

  • 15/08/2025 13h40 - Atualizado em 15/08/2025 14h09
Beto Barata/PL Brasília/ DF, 25.05.2023 - PL MULHER - O Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Presidente de Honra do PL, Jair Bolsonaro, Pedido para a visita de Valdemar Costa Neto foi apresentado pela defesa de Bolsonaro em 7 de agosto,

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dias 28 de agosto. O encontro poderá ocorrer entre 10h e 18h. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes, que entendeu que ele descumpriu medidas cautelares impostas pela Corte. O pedido para a visita foi apresentado pela defesa do ex-presidente em 7 de agosto, com a justificativa de permitir o acesso de pessoas consideradas “imprescindíveis” para sua saúde e integridade física.

As visitas têm gerado tensão entre aliados e familiares de Bolsonaro. Recentemente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu que visitantes “respeitem a sensibilidade do momento” da família, em resposta a declarações do deputado Luciano Zucco (PL-RS). Em vídeo, o parlamentar disse que faria um churrasco durante sua permanência na casa do aliado. Michelle desmentiu a informação, afirmando que o encontro foi “restrito e breve”, e solicitou que futuros visitantes evitem atitudes que possam “deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem” do ex-presidente.

O ex-ministro Fábio Wajngarten também criticou a “instrumentalização política” das visitas, defendendo que “boas ações se fazem de maneira silenciosa, discreta e anônima”. Após a repercussão, Zucco pediu desculpas nas redes sociais por ter causado “desconforto” à família. Bolsonaro já recebeu em casa aliados como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Moraes determinou que todos os pedidos de visita sejam apresentados exclusivamente pela defesa, proibindo solicitações avulsas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

