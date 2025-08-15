Moraes libera encontro de Valdemar Costa Neto com Bolsonaro em prisão domiciliar

Visita do presidente do PL ao ex-mandatário, marcada para 28 de agosto, ocorre em meio discussões sobre conduta de aliados durante reuniões autorizadas pela Justiça

Beto Barata/PL Pedido para a visita de Valdemar Costa Neto foi apresentado pela defesa de Bolsonaro em 7 de agosto,



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dias 28 de agosto. O encontro poderá ocorrer entre 10h e 18h. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes, que entendeu que ele descumpriu medidas cautelares impostas pela Corte. O pedido para a visita foi apresentado pela defesa do ex-presidente em 7 de agosto, com a justificativa de permitir o acesso de pessoas consideradas “imprescindíveis” para sua saúde e integridade física.

As visitas têm gerado tensão entre aliados e familiares de Bolsonaro. Recentemente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu que visitantes “respeitem a sensibilidade do momento” da família, em resposta a declarações do deputado Luciano Zucco (PL-RS). Em vídeo, o parlamentar disse que faria um churrasco durante sua permanência na casa do aliado. Michelle desmentiu a informação, afirmando que o encontro foi “restrito e breve”, e solicitou que futuros visitantes evitem atitudes que possam “deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem” do ex-presidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ex-ministro Fábio Wajngarten também criticou a “instrumentalização política” das visitas, defendendo que “boas ações se fazem de maneira silenciosa, discreta e anônima”. Após a repercussão, Zucco pediu desculpas nas redes sociais por ter causado “desconforto” à família. Bolsonaro já recebeu em casa aliados como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Moraes determinou que todos os pedidos de visita sejam apresentados exclusivamente pela defesa, proibindo solicitações avulsas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA