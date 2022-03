Michelle Bolsonaro diz que Deus provará honestidade de Milton Ribeiro

Primeira-dama alegou que não conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre o pedido de exoneração do ex-ministro da Educação e chamou o de ‘justo e leal’

Isac Nóbrega/PR - 04/01/2020 A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, defendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro



A primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu em defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro nesta segunda-feira, 28. A esposa do presidente Jair Bolsonaro, que é evangélica juntamente a Ribeiro, afirmou que Deus irá provar a honestidade do ex-membro do governo federal. “Eu posso dizer que eu amo a vida dele. Deus sabe de todas as coisas. Vai provar que ele é uma pessoa honesta, justa e leal”, afirmou. Michelle também alegou aos jornalistas durante o evento de filiação ao Republicanos dos ministros da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves; e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; que não conversou com Bolsonaro sobre a saída de Ribeiro do MEC, mas que conversou com o exonerado.