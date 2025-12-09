Licença cancela compromissos no Rio de Janeiro; esposa do ex-mandatário esteve na Superintendência da PF nesta terça-feira (9)

Michelle se afasta do PL Mulher por 'questões de saúde'



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceu à Superintendência da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira (9), por volta das 10h, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorre um dia após o Partido Liberal comunicar o afastamento temporário de Michelle da presidência do PL Mulher.

De acordo com nota oficial divulgada pela legenda na segunda-feira (8), a decisão foi motivada por recomendações médicas. O comunicado informa que Michelle enfrenta alterações de saúde e baixa imunidade, quadro agravado pelo desgaste emocional e pelas “tensões” decorrentes da prisão do marido. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de reclusão por liderar uma trama golpista.

Em virtude do afastamento, a agenda que a ex-primeira-dama cumpriria no Rio de Janeiro no próximo sábado (13) foi adiada. O partido não estipulou um prazo para o retorno das atividades, informando apenas que haverá uma reavaliação médica após o período de repouso.

Esta é a primeira visita de Michelle à prisão desde a confirmação de que o senador Flávio Bolsonaro será o candidato do partido à Presidência da República nas eleições de 2026.