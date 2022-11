Militantes vão às ruas em manifestações pacíficas pelo Brasil; veja videos

Mesmo com chuvas e tempo nebuloso, população direcionou-se aos principais pontos das capitais brasileiras e aos quartéis das Forças Armadas para se posicionar politicamente

RICARDO TRIDA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do presidente e candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) concentrados em frente ao 63º Batalhão de Infantaria, na cidade de Florianópolis (SP)



A manhã e a tarde desta quarta-feira, 2, foi marcada pelas manifestações pacíficas e ordeiras dos brasileiros que tomaram conta das principais capitais. Com bandeiras do Brasil, execução do hino e grande presença popular, os atos marcaram a não aceitação dos resultados eleitorais após o segundo turno do pleito presidencial que se encerrou no último domingo. Nas redes sociais, o deputado federal e delegado da Polícia Federal, Felício Laterça compartilhou imagens dos eleitores simpatizantes do atual governo em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste. “O sentimento patriótico tomou conta do Brasil. E todos foram de graça”, disse o parlamentar. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, manifestantes também se reuniram na Avenida Unisinos, em frente ao 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (16º GAC AP). O local é um quartel do Exército brasileiro. Protestantes também se reuniram em Fortaleza, São Paulo e Brasília.

O sentimento patriótico tomou conta do Brasil. Atos pacíficos por todo o país mostra que a maioria do povo brasileiro não quer mais saber da corrupção. Assistam esse vídeo, em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do CML. Ah, e todos foram de graça. 🙌🏻🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/OqgyBPXd9D — Delegado Felício Laterça (@FederalFelicio) November 2, 2022

Estamos em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, onde manifestação reúne milhares agora na av. Unisinos, em frente ao 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (16º GAC AP). É um quartel do Exército. Grande simbolismo aqui @correio_dopovo pic.twitter.com/3tvcDnlQ2h — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) November 2, 2022