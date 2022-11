PRF afirma que total de manifestações desfeitas em todo o país chega a 667, mas 17 estados seguem com bloqueios

Apesar do avanço da força policial, ainda há 150 obstruções nas estradas, com mais interferências em Santa Catarina

REUTERS/Amanda Perobelli Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) interdiaram rodovias em protesto à eleição democrática de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



No início da tarde desta quarta-feira, 2, a Polícia Rodoviária Federal(PRF) informou que 667 obstruções a rodovias do país já haviam sido liberadas. Os Estados Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins ainda contam com algum tipo de bloqueio ou interdição, que totalizam 150 em todo o Brasil. Santa Catarina segue sendo a região com mais manifestações, tendo 20 bloqueios e 15 interdições. O terceiro dia de manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a eleição democrática de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia começado com 178 rodovias interditadas. Em São Paulo, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo fizeram uso de jatos de água e bombas de gás lacrimogênio para retirar manifestantes da Rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri. A ação foi bem-sucedida e, aos poucos, alguns caminhões começaram a andar na rodovia. Outros estados devem utilizar a mesma tática para cumprir a decisão judicial de retirar os manifestantes. Até o momento, 912 multas foram emitidas a motoristas que participam de manifestações bloqueando rodovias do país, informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O valor da autuação varia de acordo com a infração, indo de R$ 5 mil a R$ 17 mil. De acordo com a pasta, o valor das multas aplicadas já soma mais de R$ 5,5 milhões de reais.